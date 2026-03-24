CHP’li belediye bayramın tadını kaçırdı: Çalışmayan metrolar, çöp dolu mezarlıklar...

Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediyesinin ihmalleri nedeniyle Ramazan Bayramının tadı kaçtı. Bakımsız metrolar arıza yaptı. Vatandaşlar yollarda kaldı. Temizlenmeyen mezarlıklarda çöp yığınları oluştu. Kabristan ziyaretlerine giden Bursalılar şoke oldu. Ortaya çıkan manzaralar, "CHP'li Belediyenin ölüye de diriye de saygısı kalmamış" yorumlarına neden oldu.