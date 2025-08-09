CHP’li belediye, milyonluk turistik tesisi çürümeye terk etti

Tesisin kapanması, sadece görüntü kirliliğine değil, aynı zamanda Ardahan turizmine ve yerel ekonomiye de büyük zarar verdi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu alanın, yeniden hizmete açılması yönünde talepler artarken, belediyeden henüz somut bir adım atılmış değil. Ardahanlı vatandaşlar, "Bu bina sadece bir kafe değil, şehrimizin vitriniydi. Belediye neden sahip çıkmıyor?" diyerek yönetime çağrıda bulunuyor.