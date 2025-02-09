CHP’li belediyede utandıran olay! Emeklilere yardım önergesi verdi: Başkanın koruması saldırdı!

6 Şubat günü toplanan Şehitkamil Belediye Meclisi'nde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. CHP'li Umut Yılmaz'ın yönettiği belediye meclis toplantısında, daha önce Yılmaz tarafından kendisine muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında CHP tarafından ihraç istemiyle soruşturma açılan meclis üyesi Ersin Atar, ilçede ikamet eden 60 yaş üzerindeki emeklilere bir sefere mahsun 5'er bin lira maddi destek verilmesi için önerge verdi. Önergesi gündeme alınmayan Atar, başkana tepki göstererek, "Sizinle aynı partideniz, beni salonun en sonuna atıp adımın karşısına 'bağımsız' yazmışsınız. Ben hala CHP üyesiyim. Bu önerge de sizin seçim dönemindeki vaatleriniz arasında olan bir konu. Neden bunu yapıyorsunuz?" dedi. Yılmaz tarafından salonun düzenini bozduğu için dışarı atılmakla uyarılan Atar, çıkışta Umut Yılmaz'ın yanındaki koruması tarafından fiziki saldırıya uğradı ve tehdit edildi. Korumaya ve Yılmaz'a tepki gösteren Ersin Atar meclis üyeleri tarafından sakinleştirilirken, Yılmaz olaya müdahale etmeyip sessizce binadan ayrıldı. Yaşanan olayın ardından Ersin Atar, karakola giderek ayağına bastığını iddia ettiği başkanın koruması Mehmet Aşan hakkında omuz atma ve tehditten dolayı suç duyurusunda bulundu.

Meclis toplantısında yaşanan ayağa basma, omuz atma ve tehdit iddiasının Ersin Atar, avukatı olan kardeşi Deniz Atar ile birlikte olayı görüşmek üzere Umut Yılmaz'ın kardeşi Özgür Yılmaz'ın avukatlık bürosuna gitti. Bina önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada binaya Belediye Başkanı Umut Yılmaz da gelerek olaya dahil oldu. Tartışmanın ardından bu kez de Özgür Yılmaz, ofisini bastıkları iddiasıyla Atar kardeşlerden şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine ifadesi alınan görgü tanığı Halil İbrahim Kutlar'ın anlattıkları ise meclis salonundaki koruma saldırısının planlı olduğunu ortaya çıkardı.

Kutlar ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü yani 06.02.2025 günü saat:16.40 sıralarında Mehmet Atar'ın ofisinde beraber oturuyorduk. Deniz Atar'ın Özgür Yılmaz ile konuşmak için ofise gittiğini duyunca, Mehmet Atar ile bahse konu yere gittik. O esnada Özgür Yılmaz ofis dış kapısından çıkıyordu. Özgür Yılmaz bağırarak (beni mi dövmeye geldiniz) dedi. Deniz Atar da (İki medeni insan gibi konuşmaya geldik, dövmek istesem baş başayken döverdim) dedi. Özgür Yılmaz Ersin'e hitaben (senin için bundan sonra her şey çok daha kötü olacak, ben zaten Umut'un koruması Mehmet'e senin kafanı patlatmasını söylemiştim. Senin bizimle ilgili konuştuğun ses kayıtların benim elimde. Kardeşimle uğraşan karşısında beni bulur. Seni mahvedeceğim, sen bundan sonra olacakları göreceksin şerefsiz) dedi.

Ersin Atar da (Ben iş birliği yaptığınız MRF İnşaattan bile korkmadım, beni siz mi korkutacaksınız, ölümden hiçbir zaman korkmam) diyerek tepki gösterip kendi aracına doğru gitti. Ben de Deniz ve Mehmet Atar'ı aracıma bindirerek olay yerinden uzaklaştırdım. Özgür Yılmaz; Ersin Atar, Deniz Atar ve Mehmet Atar'ı tehdit etti. Ardından Özgür Yılmaz belediye çalışanlarını yanına çağırarak 'Devlet biziz, hâkim savcıların hepsi arkamda' dedi. Akabinde güvenlik görevlileri ve personellerin hepsi toplandılar. Umut Yılmaz geldiğinde Deniz Atar'a (Aracıma bin, beş dakika konuşalım) dedi. Özgür Yılmaz o sırada Umut Yılmaz'ın kolundan çekerek (konuşacak bir şey yok, bunların pili bitti) dedi ve konuşmalarına müsaade etmedi. Meydana gelen olayların sorumlusu Özgür Yılmaz'dır."