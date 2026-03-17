CHP’li belediyenin iftarında kuryeye yemek verilmedi

CHP yönetimindeki belediyenin organize ettiği iftar programında, dağıtımda olduğunu belirten bir kurye, ezana yaklaşık 15 dakika kala alana gelerek sofraya oturamayacağını ifade etti ve yemeği paket olarak almak istedi. Görevli personel, organizasyon kuralları gereği iftar yemeklerinin paket olarak verilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine kurye, yemek alamadan alandan ayrıldı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı. Bazı kullanıcılar uygulamayı eleştirirken, bazıları ise iftar organizasyonunun kurallarına dikkat çekti.

Olayla ilgili belediyeden resmi bir açıklama yapılmadı.