Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:37

CHP’li belediyenin iftarında kuryeye yemek verilmedi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında kuryeye yemek verilmemesi sosyal medyada gündem oldu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
CHP’li belediyenin iftarında kuryeye yemek verilmedi
CHP yönetimindeki belediyenin organize ettiği iftar programında, dağıtımda olduğunu belirten bir kurye, ezana yaklaşık 15 dakika kala alana gelerek sofraya oturamayacağını ifade etti ve yemeği paket olarak almak istedi. Görevli personel, organizasyon kuralları gereği iftar yemeklerinin paket olarak verilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine kurye, yemek alamadan alandan ayrıldı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı. Bazı kullanıcılar uygulamayı eleştirirken, bazıları ise iftar organizasyonunun kurallarına dikkat çekti.

Olayla ilgili belediyeden resmi bir açıklama yapılmadı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
CHP’li belediyenin iftarında kuryeye yemek verilmedi
