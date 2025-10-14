CHP’li belediyenin kaderine terk ettiği Rukiye Emine protez bacağına kavuştu

Kaza, 27 Kasım 2020'de Çukurova İlçesi'ne bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rukiye Emine Kaplan, evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsünün altında kaldı. İddiaya göre 100 metre sürüklenen ve ağır yaralanan küçük kız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.

KUSURLU DA OLSAK İNSAN YARDIM ETMEZ Mİ?

Yeğeninin tekrar yürüdüğünü gördükleri için mutlu olduklarını dile getiren hala Emine Keçeci, "Kazadan sonra belediye bizimle ilgilenmedi. Kendilerine maddi durumumuzun olmadığını söylememize rağmen ne hastane masrafı konusunda ne de protez konusunda yardımcı olmadılar. Mahkemede yeğenimin kusurlu olduğu kararını verdi. Yeğenim kusurlu olabilir ama yine de belediyenin bize yardım etmesi gerekirdi. Kazadan sonra yeğenim çok zor günler geçirdi. Okuluna gidemedi, konuşmakta güçlük çekmeye başladı. Belediye sadece erzak yardımında bulundular. Yeğenimin hayallerini gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İLK ADIMI ATTI

Protezine kavuşan ve ailesinin yardımıyla ilk adımını parkta atan küçük kızın sevinci görülmeye değerdi. Rukiye Emine Kaplan güçlükle de olsa dudaklarından "Yürümek çok güzel" cümleleri dökülürken, dernek başkanı Ogün Sever Okur ise küçük kızın her zaman yanında olacaklarını kaydetti.