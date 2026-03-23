CHP’li Belediyeye çamur tepkisi!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 23:55

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Sokak, bakımsızlık nedeniyle adeta çamur deryasına döndü. Yaşanan durum, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açarken, gözler Marmaraereğlisi Belediyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne çevrildi.

Bahar yağışlarının etkisiyle sokakta oluşan su birikintileri ve yoğun çamur, hem yayaların hem de araç sürücülerinin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Vatandaşlar, defalarca belediyeye başvurduklarını ancak herhangi bir çalışma başlatılmadığını belirterek durumu "hizmet kusuru" olarak değerlendiriyor.

Mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Vergimizi ödediğimiz mahallemizde en temel hakkımız olan yolu kullanamıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne defalarca ulaştık, görsellerle durumu anlattık ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmadı. Artık bu çile sona ersin istiyoruz."

ARAÇLAR ZARAR GÖRÜYOR, ULAŞIM AKSIYOR

Özellikle yağışlı havalarda sokakta oluşan derin çamur katmanları ve çukurlar nedeniyle araçların zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, çocukların ve yaşlıların sokakta yürümekte zorlandığını söylüyor. Günlük yaşamın adeta durma noktasına geldiği sokakta, acil müdahale çağrısı yapılıyor.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Modern şehircilik anlayışına yakışmayan görüntülerin bir an önce ortadan kaldırılmasını isteyen mahalleli, yolun ya stabilize edilmesini ya da kalıcı olarak asfalt ya da parke taşıyla düzenlenmesini talep ediyor.

CHP'li belediyeye yönelik tepkiler artarken, vatandaşlar yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyor. Bölge halkı, sorunun çözülmemesi halinde mağduriyetin daha da büyüyeceğini belirtiyor.

