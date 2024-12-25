CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den skandal karar: Bin 500 vatandaşın tezgah açtığı pazar yerini kapatıyor!

Belediyenin Özkanlar Pazar Yerindeki koşulları iyileştirmek yerine kapatma kararı alması tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Ömer Eşki, pazarı kapatarak mahkemelik olduğu eski başkandan öç alıp AK Parti'nin, Özkanlar Pazarındaki izlerini silmek istiyor. Pazarcı esnafı olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu partilisi Mustafa İduğ'dan devralan Ömer Eşki, koltuğa oturur oturmaz mahkemelik olduğu bir önceki belediye başkanı Mustafa İduğ'un ilçedeki izlerini silmek için harekete geçti. Bunun son örneği Bornova Özkanlar'da, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait viyadük altında hizmet veren Özkanlar Pazar yerinde yaşandı.
PAZARIN GİRİŞİNE PANKART ASTI
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, o dönemde büyük tartışmalara neden olan ve 24 ay kapalı kaldıktan sonra AK Parti İzmir milletvekillerinin çabası ve dönemin CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un katkıları ile yeniden hizmete sokulan Özkanlar Pazar Yerini kapatmak için harekete geçti.
VATANDAŞ ŞİKAYETLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ
Bornova Belediyesi tarafından Pazar yerinin giriş ve çıkışına asılan pankartlarda 5 Ocak tarihinden itibaren Özkanlar Pazar yerinde Salı ve Pazar günleri kurulan ikinci el eşya ve antika pazarının kurulmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Buna gerekçe olarak da vatandaşlardan gelen yoğun şikayet gösterildi.
ACAR: "BAŞKAN EŞKİ, ÖC ALMAK İSTİYOR"
Aralık 2017'de kapatılan Özkanlar Pazarının yeniden açılması için büyük çaba sarf eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşananlara tepki gösterdi, Kapatılan Pazar yerinin AK Parti İzmir milletvekillerinin yoğun çabası dönenim Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da katkıları ile 2 yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladığını hatırlatan Acar: "Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Pazar yerini kapatarak, yeniden açılmasında büyük pay sahibi olan AK Parti İzmir milletvekilleri ile Bornova Belediyesi eski başkanı Mustafa İduğ'un izlerini Özkanlar pazarından silmek, bir nevi öç almak istiyor." diye konuştu.
ÇİVİ BİLE ÇAKMADI
Aradan geçen 8 aylık süreçte Eşki'nin Özkanlar Pazar Yerinin koşullarının iyileştirilmesi için hiçbir girişimde bulunmadığını belirten Acar: "Geçen dönem vatandaşı ve tezgah açan esnafı yağmurdan korumak için asılan brandalar eskidiği için her yağmurda yukarıdan vatandaşın üzerine şelale gibi yağmur suyu akıyordu. Defalarca brandaların değiştirilmesi için müracaat etsek de sonuç alamadık. Sayın Başkan, belediye imkanları ile vinç tutup kapatmaya ilişkin iki tane pankart astıracağına keşke Pazar yerinin çatı kısmında eskiyen brandaları değiştirtseydi. O zaman daha hayırlı bir iş yapmış olurdu." Diye konuştu.
KADIN KOOPERATİFLERİ DE ETKİLENECEK
Salı ve Pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarında sadece vatandaşların değil ilçede hizmet veren kadın kooperatiflerinin de tezgah açtığını hatırlatan Acar: "O pazarda dar gelirli ev hanımlarının el emeği göz nuru ile ürettiği ürünler de satışa çıkarılıyordu. Böylece hem vatandaş ihtiyacını karşılıyor hem de ev hanımları buradan kazandıkları üç-beş kuruşla aile ekonomisine katkıda bulunuyordu. Sayın Başkan kapatma kararı ile sadece esnafa değil ev hanımlarının emeklerine de darbe vurmuş olacak" dedi.
ÇİKOLATA VE KOLONYA DAĞITMIŞ
Başkan Eşki'nin kapatma kararına gerekçe olarak gösterdiği vatandaş şikayetinin de düzmece olduğunu iddia eden Acar: "Şikayet nasıl olur? Vatandaş dilekçe yazar, 'kapatılsın' diye belediyeye başvuruda bulunur. Burada durum farklı. Bornova Belediyesi, hazırladığı matbu şikayet dilekçelerini bir kutu çikolata ve kolonya eşliğinde pazar yerinin çevresindeki apartmanlara dağıtmış. Yöneticilere de 'Bunları apartman sakinlerine imzalatın' demiş. Olaydan rahatsız olan çok sayıda vatandaş bize ulaştı, durumu anlattı. Olacak iş değil. Pazardan ekmek yiyen yüzlerce vatandaş adına mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Pazar yerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.