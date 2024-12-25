CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den skandal karar: Bin 500 vatandaşın tezgah açtığı pazar yerini kapatıyor!

PAZARIN GİRİŞİNE PANKART ASTI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, o dönemde büyük tartışmalara neden olan ve 24 ay kapalı kaldıktan sonra AK Parti İzmir milletvekillerinin çabası ve dönemin CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un katkıları ile yeniden hizmete sokulan Özkanlar Pazar Yerini kapatmak için harekete geçti.

VATANDAŞ ŞİKAYETLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Bornova Belediyesi tarafından Pazar yerinin giriş ve çıkışına asılan pankartlarda 5 Ocak tarihinden itibaren Özkanlar Pazar yerinde Salı ve Pazar günleri kurulan ikinci el eşya ve antika pazarının kurulmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Buna gerekçe olarak da vatandaşlardan gelen yoğun şikayet gösterildi.

ACAR: "BAŞKAN EŞKİ, ÖC ALMAK İSTİYOR"

Aralık 2017'de kapatılan Özkanlar Pazarının yeniden açılması için büyük çaba sarf eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşananlara tepki gösterdi, Kapatılan Pazar yerinin AK Parti İzmir milletvekillerinin yoğun çabası dönenim Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da katkıları ile 2 yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladığını hatırlatan Acar: "Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Pazar yerini kapatarak, yeniden açılmasında büyük pay sahibi olan AK Parti İzmir milletvekilleri ile Bornova Belediyesi eski başkanı Mustafa İduğ'un izlerini Özkanlar pazarından silmek, bir nevi öç almak istiyor." diye konuştu.