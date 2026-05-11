CHP’li Buca Belediyesinde 7 aydır sosyal denge tazminatları ödenmeyen memurlar iş bıraktı

Geçen dönem imzalanan toplu sözleşmeden doğan sosyal denge tazminatlarını 7 aydır alamayan Buca Belediyesi memurları tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar slogan atıp Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti.

AYLARCA SABIR GÖSTERDİK AMA…

Buca Belediyesinde çalışan 300 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdare Sekreteri Nurcan Hükenek grup adına basın bildirisini okudu. Açıklamasına; "Bugün burada, yalnızca geciken ödemeleri değil, aynı zamanda yok sayılan haklarımızı ve geriye götürülmek istenen kazanımlarımızı konuşmak için bulunuyoruz." Diyerek başlayan Hükenek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu emekçileri olarak aylar boyunca sabır gösterdik. Verilen sözlerin tutulmasını bekledik. Açıklanan takvimlerin hayata geçmesini bekledik. Ancak gelinen noktada ne ödemeler yapılmış ne de verilen sözlerin arkasında durulmuştur." Diye konuştu.

VERİLEN HAKLAR AŞAĞI ÇEKİLMEK İSTENİYOR

Bugün itibariyle; 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleriyle işverenle imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık sosyal denge tazminatlarının ödenmediğini belirten Hükenek; "Bu tablo, basit bir gecikme değil; emeğin değersizleştirilmesidir. Fakat mesele yalnızca ödenmeyen alacaklarımız da değildir. Asıl sorun, 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarımızın, sonradan alınan bir kararla aşağıya çekilmek istenmesidir. Altına imza atılan bir sözleşmenin hükümlerinin sonradan değiştirilmesi, kamu emekçisine "verilen sözün geçerliliği yoktur" demektir. Bu yaklaşım, çalışma barışını da, kurumsal güveni de ortadan kaldırır." İfadelerini kullandı.

KAZANILMIŞ HAKLAR ASLA TARTIŞMAYA AÇILAMAZ

Kazanılmış hakların kesinlikle tartışmaya açılamayacağını belirten Hükenek; "Bizler şunu çok net söylüyoruz: Kazanılmış haklar tartışmaya açılamaz. İmzalanmış bir toplu sözleşme geriye götürülemez. Emekçinin hakkı bütçe kalemleri arasında eritilemez. Geriye dönük tüm alacaklarımızın eksiksiz ödenmesi ve toplu sözleşme hükümlerinin aynen uygulanması zorunluluktur. Bugün gelinen noktada sabır değil, belirsizlik dayatılmaktadır. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Kamu emekçileri olarak haklarımızı biliyoruz ve bu haklardan vazgeçmeyeceğiz. Birliğimizden aldığımız güçle, demokratik ve meşru zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklarımız teslim edilene kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız." Diye konuştu.

KAZANILMIŞ HAKLARDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Bayraklı Belediyesinde de öğle saatlerinde bir araya gelen 350 memur, Başkan İrfan Önal'ı müzakere masasına davet etti. Kazanılmış hakların geri alınmak istendiğini, imzalanan toplu sözleşmedeki hükümlerin aşağı çekilmeye çalışıldığını belirten memurlar, hak gaspına kesinlikle müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Memurlar haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.