CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğundan gözaltında olan Özel Kalem Müdürü’de dahil 7 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da gözaltına alındığı ihale yolsuzluğundan adliyeye sevk edilen şüpheliden Doğukan Uyan ve 3 belediye görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 şirket yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonunun 2. dalgasında, aralarında 5 devlet memurunun da bulunduğu 20 belediye personeli daha gözaltına alınmasının ardından 26 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.