Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğundan gözaltında olan Özel Kalem Müdürü'de dahil 7 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.03.2026 22:39

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde “Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’ında bulunduğu 26 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüphelide savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

  • ABONE OL

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da gözaltına alındığı ihale yolsuzluğundan adliyeye sevk edilen şüpheliden Doğukan Uyan ve 3 belediye görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

OLAY

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 şirket yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonunun 2. dalgasında, aralarında 5 devlet memurunun da bulunduğu 20 belediye personeli daha gözaltına alınmasının ardından 26 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz