CHP’li Çeşme Belediyesi yine taşınmazları satıyor

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel Seçimlerden bu yana adeta satmadık yer bırakmayan CHP'li İlçe Belediyelerinden bir satış haberi daha geldi. Hizmet yerine adeta mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta birbiri ile yarışan belediyeler kervanına CHP'li Çeşme Belediyesi de eklendi.

İHALE KAPALI ZARF USULÜ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait Reisdere ve Ilıca mahallelerinde yer alan 4 arsa kapalı teklif usulü satışa çıkarıldı. Satış ihalelerinin açık ihale yerine kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışa çıkarılan taşınmazlardan 3'ü Reisdere, diğeri ise Ilıca mahallesinde yer alıyor.

HANGİ TAŞINMAZ NEREDE YER ALIYOR?

Reisdere Mahallesi Demirci Mevkii'nde bulunan 4002 ada 2 parseldeki 550 metrekarelik arsa için muhammen bedel 22 milyon 500 bin TL, geçici teminat bedeli ise 675 bin TL olarak belirlendi. Reisdere Mahallesi Bahçelaki Mevkii'nde yer alan 3533 ada 1 parseldeki 925 metrekarelik arsanın muhammen bedeli ise 30 milyon TL, geçici teminatı ise 900 bin TL oldu. Aynı mevkide bulunan 3533 ada 2 parseldeki 563 metrekarelik arsa için 20 milyon 500 bin TL muhammen bedel ve 615 bin TL geçici teminat bedeli belirlendi. Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde bulunan 7746 ada 4 parseldeki 726 metrekarelik arsa ise 35 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Taşınmazın geçici teminat bedeli 1 milyon 50 bin TL olarak açıklandı.

BELEDİYENİN KASASINA 108 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

İmar planlarında konut alanı olarak işli arsaların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satışı halinde belediyenin kasasına 108 milyon lira kaynak aktarılacak.