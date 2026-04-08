CHP’li Çiğli Belediyesi’nde 1 milyar lira kayıp!

AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Kadir Önler, 2025 yılı mali verilerine dikkat çekerek belediyenin giderlerinin gelirleri aştığını ve yaklaşık 1 milyar TL'ye yaklaşan cari açık oluştuğunu ifade etti. Gelir gerçekleşme oranının yüzde 57 seviyesinde kaldığını, giderlerin ise yüzde 80'i aştığını belirten Önler, bu durumun mali dengesizlik yarattığını söyledi. Araç kiralama ihalelerine de değinen Önler, yaklaşık 100 milyon TL'lik harcamanın bu yıl da sürdüğünü belirterek ihalede rekabetin oluşmadığını savundu. İhaleye katılan firma sayısındaki düşüşe dikkat çeken Önler, "Rekabet yoksa kamu yararından söz edilemez" diyerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Mevcut ekipmanlara rağmen ek kiralamalara gidildiğini de vurgulayan Önler, kaynakların daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti. Hazırlanan raporun bir eleştiri değil, "yol haritası" niteliği taşıdığını söyledi.

56 BİN ÇİFT İŞÇİ ELDİVENİ NEREDE KULLANILDI?

Konuşmasına şöyle devam eden AK Partili Önler, "Stok yönetimi konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Sağlıklı bir veri elde edilememiştir. Bir yıl içerisinde 56 bin çift işçi eldiveni alınmış ama bu ürünlerin ne kadar kullanıldığı belli değildir. Bir diğer dikkat çeken husus doğrudan temin yoluyla yapılan alımlardır. Belediye şirketlerine verilen 960 bin TL'lik parke taşı döşeme işinde metrekare üzerinden fiyatlandırma yapılması gerekirken işin tamamına teklif alındığı görülmüştür" dedi.

MEMNUN MUSUNUZ? DİYE SORMAK İÇİN 900 BİN LİRA HARCANDI

Önler, "Kent lokantası ve kent kitaplığı gibi projelerde 718 bin TL'lik açılış organizasyonu yapılmıştır. Belediyemizin içinde bulunduğu mali tablo göz önüne alındığında bu harcamanın daha verimli kullanılabileceğini düşünüyoruz. En dikkat çekici şeylerden biri de 3 bin kişiye yapılan memnuniyet anketine 900 bin TL ödenmiştir. Kişi başı 300 TL. Çiğli Belediyesi Kent Lokantasında bir kişi 75 TL'ye karnını doyururken yemekten sonra yemekten memnun musunuz diye sorulmasının maliyeti 300 TL. Belediyemizin alım süreçlerinde rekabetin sağlanmaması, açık ihalelerin etkin şekilde kullanılması yerel firmalarla çalışılması gerekmektedir. Çiğli Belediyesi'nin daha güçlü, daha şeffaf bir mali yapıya kavuşması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum" dedi.