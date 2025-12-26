CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne usulsüzlük iddiasıyla operasyon: 10 gözaltı

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Soruşturma, "edimin ifasına fesat karıştırma" (TCK 236) suçu kapsamında yürütülüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/40478 sayılı soruşturma dosyası çerçevesinde, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen bir mal alım ihalesi mercek altına alındı. 06 Eylül 2023 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen alım işinde, ihale konusu ürünlerin şartnamede belirtilen nitelik ve sayıya uygunluğunun fiilen incelenmediği, buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde muayene ve kabul tutanaklarının düzenlendiği iddia edildi. Bu işlemler sonucunda yüklenici firma lehine haksız menfaat sağlandığı, kamu zararının oluştuğu öne sürüldü.

7 MİLYON 153 BİN LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ve 20 Mart 2025 tarihli tevdi raporuna yansıyan tespitlerde ise söz konusu işlem nedeniyle toplam 7 milyon 153 bin 713 lira 60 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla şüpheli kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından hazırlanacak tahkikat evrakıyla birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.