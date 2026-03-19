SON DAKİKA... CHP’li Edremit Belediyesi hakkında skandal iddia: 40 köpeği vahşice öldürüp çöpe attılar!

EDREMİT BELEDİYESİ'NİN ESKİ BESLEME ALANI

Yaşanan skandalın ardından olay yerinde toplanan onlarca hayvan sever duruma tepki gösterdi. Hayvan Aktivisti Arzu Ölmez yaptığı açıklamada, "Burası Edremit Belediyesi'nin eski besleme alanı, hemen alt kısımda da belediyeye ait kademe birimi bulunuyor. Bu bir şahıs işi değil. Köpeklerin yanlarında ameliyat eldivenleri var. Bunu kim yapabilir" diyerek duruma tepki gösterdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp alanına giden yollardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.