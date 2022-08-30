CHP’li Elif Köse “Hem Vatandaşı Hem de CHP Genel Merkezini Yanılttı”

CHP Genel Merkezi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı olanlar ile 26 Temmuz 2019 tarihinde yapılan toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanlığını zümreler, akrabalar, yandaşlar için yapılmayacağı talimatı vermesine rağmen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ilk iş olarak yüksek maaş ile kendi kardeşini özel kalem müdürü yapmışdı. Olayın Sabah Gazetesi'nde yayınlamasından sonra vatandaşlardan ve CHP genel Merkezinden gelen tepkileri kulak ardı etmesine rağmen, CHP genel merkezinin direktifi doğrultusunda kardeşinin işine son verdi.

Belediye'de çalışan avukat olmasına rağmen, eski CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Koç'u hukuk danışmanı olarak işe aldı. Avukat Yaşar Koç Belediye Başkanı Elif Köse ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2022 yılında görevinden istifa etti. 2020 yılında 31 Mart 2019 yılında CHP'den Karabük Milletvekili seçilen daha sonra Memleket Partisi'ne geçen Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un milletvekili olmadan önce şirketi olan, milletvekili olunca kızına devir ettiği Turuncu İş Sağlığı ve Güvenliği şirketine 2020 yılında Belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği ihalesini verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSYAN ETTİ

İstifa eden Avukat Koç 27 Haziran ve 29 Haziran 2022 tarihinde sosyal medya hesabından isyanının yayınlayarak"

* Yoldaşlarıyla alakalı dedikodulara balıklama atlayan

* Kendi yoldaşlarının aklıyla sürekli dalga geçerken, dalga geçilecek aklı bile olmayanlara değer veren ve onları cesaretlendiren zatta; herhangi bir değişiklik yok.

Yanlış bir şeyin ifşası kusur değildir, kusur olan o yanlışın yapılmasıdır.

Müdafaa-i Hukuk ve Kuva-yi Milliye erbapları, elbette gereğini yapacaktır.

* Sıklıkla "partisinden istifa edeceğini" söyleyen

* Başkanı olduğu kurumu, yolda bulduğu insanların lafıyla yöneten ve yola çıktığı ekibini yok sayan

* Kurum içindeki yoldaşlarına "üvey evlat", dışarıdaki yoldaşlarına ise "gereksiz insan" muamelesi yapan zatta; herhangi bir değişiklik yok.

Feraset ve basiret sahibi gerçek partililerimiz, elbette gereğini yapacaktır

KARDEŞİNİ GÖREVDEN ALIP EŞİNİ İŞE ALDI

Safranbolu Belediye Elif Köse kardeşinin görevine son vermesinden sonra, Belediye tarafından kurulan ve Belediyeye ait bir şirkete personel olarak kardeşi Zafer Köse'nin eşi Zeynep Tan Köse'yi işe aldı. Belediye'de rahat bir ortamda çalışması için özel oda tahsis edildiği belirtildi.

KADIN ÇALIŞANI İŞTEN ATTI, BAZI KADINLARI TEMİZLİK GÖREVLİSİ YAPTI

Öte yandan 2019 yılı Ocak ayında eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi ekonomik krizi gerekçe göstererek 25 Kasım 2019 yılında Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sözleşmesini fes etti. Özköse'nin işine son verilmesinin asıl sebebinin sosyal medyada Barış Pınarı harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili destek mesajı yazdığı için olduğu iddia edildi. Bazı kadın çalışanları ise sokak ve caddelerde temizlik görevlisi olarak görevlendirdi.

GENEL BAŞKANININ SÖZÜNÜ RAFA KALDIRDI

Kılıçdaroğlu Afyon'nun Sandıklı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanlarına yaptığı konuşmada "Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli… Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız." açıklamasında bulunmuştu.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME NEDENİYLE MİLLETVEKİLİN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERDİ

Öte yandan 21 Haziran 2022 tarihinde CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında soru önergesi vermesinin ve meclis yaptığı konuşmada ise "Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılmasına neden olmayın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan ve Mülga olan 'Koruma Amaçlı İmar Planı' değişikliklerini geri çekin" konuşmasının Safranbolu Belediyesi tarafından yanlış bilgilendirmesi yüzünden olduğu belirtildi.

BAKANLIK SAFRANBOLU BELEDİYESİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından soru önergesine verilen yazılı cevapta ise "Safranbolu Belediyesi Bakanlığımıza hitaplı 26.Eylül 2019 tarih 4945 sayısındaki yazısında "Gereken koruma amaçlı imar planı revizyonu çalışmalarının Bakanlığınızca yürütülmesi talebi doğrultusunda Karabük İli Safranbolu ilçesi "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlenen Safranbolu Doğal Sit Alanlarına yönelik 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmalarına başlanılmıştır. İmar Planı hazırlanması sürecinde Safranbolu Belediye Başkanlığı(diğer 13 farklı kurum ve kuruluş ile birlikte) görüşleri talep edilmiştir. Safranbolu Belediye Başkanlığının 7 Şubat 2020 tarih 1433 sayılı yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş belirtilmemiştir. Ayrıca 28 Ocak 2021 yılında mükellifi ve Bakanlığımız tarafından Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde Safranbolu Belediye Meclisi üyelerine söz konusu planlar hakkında sunum hazırlanarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu İmar Planları çalışmaları esnasında ve devamında Safranbolu Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır" denildi.

Öte yandan yasa gereği bu tür imar değişikliğinin Belediye hoparlöründen anons yapılması gerektiği fakat böyle anons yapılmayarak vatandaşı bilgilendirilmediği iddiasında bulunuldu.

CHP MEDYASI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Dilekçenin nasıl, ne şekilde ve ne zaman verileceği konusunda ise detaylı bilgi verilmezken, bu güne kadar Bakanlığa ilgi dilekçemizi gönderdik diye bir açıklama yapılmadı. CHP'nin haber ajansı olarak bilinen bir haber ajansı ise "Safranbolu da İmar değişikliği ile sit alanlarının imara açılacağı konusunda bazı CHP'li meclis üyeleri ve CHP'li kişilerle röportaj yapılarak algı operasyonu yapılarak, ulusal gazete ve televizyonlara servis yaparak yayınlattı.

BASINI SÖZLEŞME ŞARTI İLE SUSTURDU

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden sonra Belediye Başkanı olan CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tüm yerel basın, internet haber siteleri ve bazı ajans muhabirlerine aleyhine haber yapılmaması konusunda sözleşme imzalattı. İmzalatılan sözleşmenin C maddesi aynen şu şekilde; Şirketin, belediye, belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları, belediye tüzel kişiliği ile alakalı siyasi eleştiri, şahsi eleştiri ve nezaket sınırlarını aşan yayınlarına/paylaşımlarına rastlanması halinde sözleşme belediye tarafından tek taraflı olarak fesh edilecektir. Bu maddede belirtilen sınırların aşılıp aşılmadığının takdirinin tek taraflı olarak belediye başkanında olduğu taraflarca kabul edilmiştir." diye şart koydu. Sözleşmeyi yerel basın, internet siteleri ve bazı ulusal haber ajanslarının imzaladığı öğrenildi.