CHP’li eski Başkan adliyeye sevk edildi! Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'Rüşvet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.