Haberler Yaşam Haberleri CHP’li eski Başkan adliyeye sevk edildi! Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı
Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:44

CHP’li eski Başkan adliyeye sevk edildi! Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Bursa’da, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Nilüfer Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 20 şüpheli Adliyeye sevk edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
CHP’li eski Başkan adliyeye sevk edildi! Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'Rüşvet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, Nilüfer Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve Belediyenin eski imar işleri Müdürü Ayşegül E. de bulunuyordu.

Emniyetteki ifade işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan 21 kişi Adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li eski Başkan adliyeye sevk edildi! Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz