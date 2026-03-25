CHP’li eski başkanın zor anları: İşten çıkardığı personelle yolda karşılaştı

CHP'den geçen dönem İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığı yapan Serdar Sandal, sokakta yürüdüğü sırada daha önce işten çıkardığı belediye çalışanı tarafından protesto edildi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞINI SMS MESAJI İLE ÖĞRENDİ

İddiaya göre Pınar Özkan Eylül 2023'te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada telefonuna gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

6 AY BOYUNCA BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

İşten çıkarılmasının ardından görevine geri dönmek istediğini belirten Özkan, yaklaşık 6 ay boyunca Bayraklı Belediye Binası önünde eylem yapsa da yeniden işe alınmadı.

SANDAL GİTTİ ÖNAL GELDİ

Bu arada 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerde Sandal tekrar belediye başkan adayı gösterilmeyince görevini partilisi İrfan Önal'a devretti. Önceki gün sokakta kendisini işten çıkaran eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'la karşılaşan Pınar Özkan Sandal'a zor anlar yaşattı. Özkan, Sandal'a; "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim." Dedi. Sandal'ın "Ben seni tanımıyorum" demesi üzerine Özkan: "Sen beni nasıl tanımazsın ben işten çıkardığın Pınar Özkan." Diyerek tepki gösterdi. Sandal'ın 'Bir şey yapmışsındır ondan çıkarılmışsındır" demesi üzerine Özkan: "Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni 04 kodu ile beni işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah Belanı versin." Dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

CHP'li Sandal'la yaşadıklarını cep telefonu ile videoya alan Özkan sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Özkan'a destek veren çok sayıda sosyal medya kullanıcıları, bir dönem CHP'den Bayraklı Belediye Başkanlığı yapan Serdar Sandal'a tepki gösterdi.