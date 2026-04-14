CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne ’zimmet’ soruşturması! 1 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sayıştay Başkanlığı'nın Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği 2025 yılı olağan hesap ve işlemleri denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığı'na ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olarak çalışan H.B. gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Batı adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince, şüphelilerden S.K, 'zimmet' suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.