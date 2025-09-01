CHP’li Foça Belediye Başkanı grevde! Başkan Fıçı: “Bir kez daha tekrarlamak istiyorum, çevre atıklarını toplamayacağım"

Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinleri, alınmayan çöp ve çevre atıkları ile önceden haber verilmeden yapılan uzun süreli su kesintilerine isyan ettiler. Bazı vatandaşlar, iyi bir emeklilik geçirmek için ilçeye geldiklerini, ama bin pişman olduklarını belirterek, başvurularına çözüm üretilmediğini belirttiler.

FOÇA'YA GELDİĞİME PİŞMAN OLDUM

Mahalle sakinlerinden Işık Yağcı, 13 yıl önce Maliye Bakanlığından emekli olduğunu, küçük ve sakin bir Ege kasabasında yaşama hayali ve isteğiyle, ailesiyle Foça'ya geldiklerini ama çok pişman olduklarını söyledi. Işık Yağcı; "Emekli olduktan sonra buraya yerleştik. Küçük bir kasaba olduğu için, bundan sonra kalan ömrümüzü rahat, huzurlu, esenlik içinde geçirelim diyerek geldik. Bütün yaz susuzluk yaşadık. Hala, susuzluk çekiyoruz. Artı bu çöplerle mücadele ediyoruz. Karasineklerden, pislikten ve pis kokudan kapımızı, penceremizi, açamıyoruz. Nefes dahi alamıyoruz. Adı yazlık. Burası yazlık bir kasaba olmasına rağmen, bizler, cam, pencere kapalı, klimalar altında yaşıyoruz. Ben şahsen geldiğime, ailem buraya geldiğine, biz çok pişman olduk. Sayın başkanımıza ve yetkililere bu durumu defalarca iletmemize rağmen, herhangi bir çözüm alamadık. Sayın başkanımız, ben çöplerinizi toplamak zorunda değilim, çevre temizliği yapmak zorunda değilim, sizler bu pislikle yaşamaya, bu çöpün içinde yaşamaya alışın diyerek bir beyanatta bulundu. Bu bizim çok zorumuza gidiyor. Çevre vergisi ödüyoruz. Çöp vergisi de veriyoruz. Buna rağmen bunları yaşıyoruz. Hakikaten çok pis. Yaşanacak gibi değil."

MAĞDURUZ

Çevredeki park alanının güzelleştirileceği gerekçesiyle toprak dökülerek bakımsız bir tarlaya döndürüldüğünü savunan Işık Yağcı; "Üç yıldan beri de bu parkın durumu bu. Daha önceden öbek öbek, kamyon kamyon toprak döküldü park yapılacak diye. Park yapılmadığı gibi, pislik ve rezillik içindeyiz. Daha beter oldu. Eskisi daha iyiydi. Hiç olmazsa otluktu. İnsanlar buralarda oturabiliyordu. Şu anda buralarda oturamıyoruz. Her türlü hayvan var burada. O yüzden buradan da geçemiyoruz. Hakikaten mağduruz. Çok sıkıntı içindeyiz."

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı

SULARIN KESİLECEĞİNİ NEDEN ANONS ETMİYORLAR

Susuzluk probleminin de had safhada olduğuna değinen Yağcı; "Artı susuzluk. Sularımız kesiliyor devamlı. Buna da razı olduk. Evet, kuraklık var, küresel ısınma var, Bunları biliyoruz. Ama, her şey için belediye anons yapıyor burada. Cüzdan kayboldu, yaşlı bulundu anons ediyorlar. Bunlar çok güzel. Fakat suların kesileceğini de anons etseler. Sabah bir kalkıyoruz sular yok. Akşam yatıyoruz sular yok. Habersizce sularımız kesiliyor. İzmir'i arıyoruz, deniyor ki sizin belediyeniz ilgileniyor. Buradaki belediyeyi arıyoruz. İZSU ilgileniyor. Biz kime gideceğimizi, kimden yardım isteyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Hakikaten buraya geldiğimize pişman olduk. Önceki günü dün arıyorduk, bugün dünü arıyoruz. Her geçen gün daha kötüye gidiyor burası. Lütfen sesimizi birileri duysun. Yetkililer duysun. Bu duruma bir çözüm bulunsun" dedi.

BAŞKAN FIÇI GREVDE

Bir röportajında "Çevre atıklarını toplamadım, toplamayacağım" diyerek büyük tepki çeken Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, son açıklamasında sözünün arkasında olduğunu belirterek, "Yaptığım bir röportajın kısacık bir bölümü alınıp, 'Belediye başkanı çöp toplamıyorum' dedi. şeklinde algı oluşturmak suretiyle yaygınlaştırıldı. Yoğun bir şekilde çevre atıklarıyla ilgili mücadele etmemiz gereken 250 kilometre karelik bir alan olduğunu ve bu yıl özellikle çevre atıklarını toplamama kararı aldığımı beyan etmiştim. Bunun iki temel nedeni var: birisi, eğer siz evinizin içerisinde istemediğiniz şeyleri, Foçalıları rahatsız edecek boyutta sokağa yayarsanız herkes bundan şikayetçi oluyor. Bu hepimizi üzüyor. Çevre atıkları kırsalı geniş olan bütün belediyelerin en önemli sorunu. Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü o çevre atıklarını, evindeki çekyatını, dışarıya koyma hakkı diğer vatandaşlara karşı yapılan bir kötü davranıştır. Yazın 400 binlere ulaşan bir nüfusun temizliğini, düzenini, asayişini, her şeyini, 36 bin resmi nüfus rakamı olan bir bütçeyle yapmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Mevzuat ve yasa çerçevesinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Seneye yaz'a, umut ediyorum ki tüm ekip, ekipman, araç gerecimizle, yaz dönemi Foça'ya hazır olacağız. Ama bu yıl o çevre atıkları oralarda duracak. Çünkü, zaten toplama şansım yok" dedi.