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Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:59 Son Güncelleme: 17.12.2024 16:46

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Kırşehir'de AK Parti il başkanlığı kongresi öncesi CHP'den istifa eden 12 kişi AK Parti'ye katıldı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler

CHP Kırşehir örgütünün çalışmalarında aktif görev alan CHP üyesi Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoglu, İsmail Uçar, Muhammed Uçar parti üyeliklerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan üyelere il Başkanı Seher Ünsal rozet taktı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, "AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor" dedi.

Ünsal, "Daha güçlü yarınlarının adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor. CHP Kadın Kolları örgütünden istifa edip, AK Parti"ye geçen Sn.Derya Durmuş ve CHP Kadın Kolları il örgütü üyelerine, AK Parti ailemize hoşgeldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 8. Olağan İl Kongresini 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

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CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler
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