CHP’li Karabağlar Belediyesi personeli belediye önünde eylemde!

CHP'li Karabağlar Belediyesi işçileri aylardan beri ödenemeyen maaş farkları ve alacakları nedeniyle alkışlarla çalıştıkları belediye binası önünde eylem yaptı. Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, "Yaklaşık 5 aydır toplu iş sözleşmesi kapsamında, Nisan ayında ödenmesi gereken farklar hâlâ yatırılmadı. Bu farkların kredi çekilerek ödeneceği söylenmişti ancak aradan geçen süreye rağmen ne gıda kartlarımız ne de bayram fişlerimiz yattı. Günlerdir yanıt bekliyoruz, 'araştırma yapılıyor' denilmesine rağmen hala somut bir gelişme yok. Pazartesi günü Başkan Helil Kınay'dan randevu talep ettik ancak geri dönüş yapılmadı. Planlamanın şeffaf şekilde yapılmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Eğer yarına kadar bir dönüş yapılmazsa, eylemimiz öğle saatlerine kadar devam edecek" dedi.