Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Karabağlar Belediyesi personeli belediye önünde eylemde!
Giriş Tarihi: 7.8.2025 14:34 Son Güncelleme: 7.8.2025 15:38

CHP’li Karabağlar Belediyesi personeli belediye önünde eylemde!

İzmir’de CHP’li Karabağlar Belediyesi bünyesinde çalışan yüzlerce personel aylardır ödenmeyen maaş farkları ve sosyal yardımlar nedeniyle belediye önünde eylem başlattı. Mart ayından bu yana eksik maaş aldıklarını belirten çalışanlar, bayram kartı ve gıda yardım çeklerinin toplamda kişi başı yaklaşık 60 bin TL’ye ulaştığını ifade etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li Karabağlar Belediyesi personeli belediye önünde eylemde!

CHP'li Karabağlar Belediyesi işçileri aylardan beri ödenemeyen maaş farkları ve alacakları nedeniyle alkışlarla çalıştıkları belediye binası önünde eylem yaptı. Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, "Yaklaşık 5 aydır toplu iş sözleşmesi kapsamında, Nisan ayında ödenmesi gereken farklar hâlâ yatırılmadı. Bu farkların kredi çekilerek ödeneceği söylenmişti ancak aradan geçen süreye rağmen ne gıda kartlarımız ne de bayram fişlerimiz yattı. Günlerdir yanıt bekliyoruz, 'araştırma yapılıyor' denilmesine rağmen hala somut bir gelişme yok. Pazartesi günü Başkan Helil Kınay'dan randevu talep ettik ancak geri dönüş yapılmadı. Planlamanın şeffaf şekilde yapılmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Eğer yarına kadar bir dönüş yapılmazsa, eylemimiz öğle saatlerine kadar devam edecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li Karabağlar Belediyesi personeli belediye önünde eylemde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz