CHP’li Kırşehir Belediyesi vatandaşı bir damla suya muhtaç etti!

CHP'li Kırşehir Belediyesi, şehrin en temel hizmetlerinden biri olan su dağıtımında bir kez daha sınıfta kaldı. 11 Eylül'de "planlı kesinti" diyerek başlatılan boru yenileme çalışmaları aradan günler geçmesine rağmen tamamlanmadı. Şehrin en büyük mahallerinden Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, günlerdir tek damla suya ulaşamıyor. Kesintiyle birlikte vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdüremez hale geldi. Musluklardan su akmaması nedeniyle yemek yapamayan, çamaşır ve bulaşık yıkayamayan, hijyen koşullarını sağlayamayan mahalle sakinleri büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakini Semra Öncül, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:"Evimizde su yok, yemek yapamıyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz, hijyen sıfır. İnsanlıktan da çileden de çıktık. Belediyeye şikâyet edince çözüm bulmak yerine azar işitiyoruz. Çalışma yapıyoruz diyerek açıklama yapmak kolay. Ama günlerdir su yok. Çözüm üreten yok, halkı dinleyen yok. Resmen rezillik"

Kervansaray Mahallesi'nde bulunan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kesintiden olumsuz etkilendi. Sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açan su kesintisi CHP'li Kırşehir belediyesine yönelik tepkilerin daha da artmasına neden oldu.