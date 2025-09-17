CHP’li Köyceğiz Belediyesi’nde imar skandalı! Başkan’a görev kötüye kullanmaktan soruşturma

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Belediyede görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısı Ö.Ö.'nün çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve sahte düzenlediği yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı, arama el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

RUHSATA AYKIRI 1000'İN ÜZERİNDE BİNA

Yaşanan gelişmeler üzerine önceki dönem AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ceylan, "İnşaat ruhsatları imar müdürlüğünün verdiği imar durum belgesine göre yapı kontrol Müdürlüğünce verilir. İlgili şahıs binasını beş yıl içerisinde tamamlar, tamamlayamazsa beş yıl daha uzatabilir. Şahsın belediyemize inşaatın bitimi ile ilgili sigortası yatırıldıktan sonra oturma ruhsatı almak üzere müracaat eder. Bu müracaatı yapı kontrol müdürlüğü binayı yerinde görerek ruhsata uygunsa ruhsat verir. Ruhsata aykırı durumlar varsa düzelttirilir. Düzeltmezse oturma ruhsatı verilmez. Belediye savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Dönemimde ruhsatı olmayan ve ruhsata aykırı 1000'in üzerinde bina savcılığa suç duyurusunda bulunarak cezaları kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI, BAŞKAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 27 yaşındaki M.Y., gözaltına alınırken, firari 50 yaşındaki şüpheli M.Y. hakkında yakalama kararı verildi. Genişletilen soruşturmada elde edilen yeni deliller kapsamında belediye personellerinin ihbarını işleme almayan gerekli incelemeyi başlatmayan ve ihbarda bulunan personelin yerini değiştiren Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.