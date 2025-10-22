CHP’li meclis üyeleri tarım arazisini konut arazisine çevirdi!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis oturumunun son gününde Sarıçam ilçesinin Karaömerli mahallesindeki 30 dönümlük tarım arazisi CHP'li meclis üyelerinin evet oyu ile konut alanına dönüştürüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Avcı, alınan karara tepki gösterdi. Avcı, "Seyhan baraj gölüne tepeden bakan, çevresi orman olan bir alanı imara ve yapılaşmaya açmak Adana'ya yapılacak en büyük kötülüktür. 30 dönümlük alan tarla vasfından çıkarılıp arsa vasfına dönüştürülecektir. Bu durum siyasi etikten uzak bir davranıştır. Bu kararı yargıya taşıyacağız" dedi.

RANT ELDE EDİLECEK

Ekim ayının son oturumunda birinci madde olan "Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde 30 dönümlük arazisinin imara açılması" maddesi okunup oylama yapılacağı sırada tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı ve bağımsız meclis üyeleri, tarım arazisinin konut alanına dönüştürülmesinin hukuken doğru olmadığı, yasal dayanakları oluşturulmadan alınacak olan bu kararın yargıya taşınacağı ve bu kararın kabul edilmesi halinde birilerinin rant elde edeceği vurgulandı.

ADANA'YA YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

Gündem dışı söz alan ve maddeye itiraz eden AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Avcı, "Komisyon raporu daha henüz hazır olmazken, Koruma Parklar Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün görüşü dosyaya girmeden karar alınması akıllara zarar bir durumdur. Bu maddeyi meclisten acilen geçirmek istenmesi hukuken sıkıntılıdır. Birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu alan Seyhan baraj gölüne tepeden bakan, çevresi orman olan bir alanı imara ve yapılaşmaya açmak Adana'ya yapılacak en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı. Cumhur ittifakı üyelerinin ret oyu vermesine rağmen madde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla geçildi.

DOKTORLAR İÇİN Mİ AÇILACAK?

Bahse konu tarım arazisinin imarının konut alanına dönüştürülmesini o bölgeye villa yapmak isteyen doktorların istediği iddialar arasında yer alıyor.