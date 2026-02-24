CHP’li Meclis Üyesi gözaltına alındı: Özel Kalem’in ifadesi ortaya çıktı! Makasla saldırdı, yumruk attı

"SİZİ BURADA BARINDIRMAM"

İfadesinin devamında; "Şahıs tutmaya ve araya girmeye çalıştılar. Fakat şahıs o hengamede masamda bulunan makası eline alarak tekrar saldıracakken güvenlik amiri Hasan tarafından tutuldu. Şahıs bu esnada bana küfür edip, sizi burada barındırmam, siz kim oluyorsunuz şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Akabinde kendi imkanlarım ile hastaneye gittim ve doktor raporu aldım. Raporu tarafınıza ibraz ediyorum. Konu ile ilgili olarak beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Fahrettin Çırak isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."dedi.