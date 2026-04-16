CHP’li Meclis üyesi kadına şiddetten gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:08

Bursa’da CHP’li Belediye Meclis üyesi Bülent Tunca, 60 yaşındaki ablası H.Ç’ye miras tartışması sırasında şiddet uygulayıp yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Tunca ev hapsine çarptırıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Mustafakemalpaşa Belediyesinde CHP'den Meclis üyeliği yapan ve aynı zamanda İlçenin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı da olan Bülent Tunca, iddiaya göre kırsal Ovaazatlı mahallesinde yaşayan anne ve babasının evine gitti. Burada miras yüzünden ailesiyle kavga ettiği ileri sürülen CHP'li Tunca, köydeki ailesine ait bir binada boş olan dairenin kendisine verilmesini istedi. Daire yüzünden evde bulunan 60 yaşındaki ablası H.Ç'ye şiddet uyguladı. Aynı zamanda evdeki eşyalara da zarar verdi. H.Ç'nin yaralanması üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri. Bülent Tunca'yı gözaltına aldı. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen Tunca, yakın akrabayı yaralama ve kadına şiddet suçlarından ev hapsine çarptırıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
