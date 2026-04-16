CHP’li Meclis üyesi kadına şiddetten gözaltına alındı

Mustafakemalpaşa Belediyesinde CHP'den Meclis üyeliği yapan ve aynı zamanda İlçenin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı da olan Bülent Tunca, iddiaya göre kırsal Ovaazatlı mahallesinde yaşayan anne ve babasının evine gitti. Burada miras yüzünden ailesiyle kavga ettiği ileri sürülen CHP'li Tunca, köydeki ailesine ait bir binada boş olan dairenin kendisine verilmesini istedi. Daire yüzünden evde bulunan 60 yaşındaki ablası H.Ç'ye şiddet uyguladı. Aynı zamanda evdeki eşyalara da zarar verdi. H.Ç'nin yaralanması üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri. Bülent Tunca'yı gözaltına aldı. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen Tunca, yakın akrabayı yaralama ve kadına şiddet suçlarından ev hapsine çarptırıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!