CHP’li meclis üyesi Kadir Dalgıç gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 6.05.2026 12:16

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerdiği öne sürülen yapay zeka ile hazırlanmış video paylaşan Karabağlar’ın CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç dört ayrı suçtan gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI
Karabağlar Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi ilk birleşiminde tartışmalara neden olan CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Dalgıç, sosyal medya hesabında yapay zeka ile oluşturulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği öne sürülen bir klip paylaşmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu başta olmak üzere Cumhur İttifakından Dalgıç'a sert eleştiriler gelmiş, Eroğlu, Dalgıç'ı istifaya davet etmişti. Yaşanan gerginliğin ardından meclise ara verilmiş, Cumhur İttifakı grubu adına Eroğlu açıklama yapmış ve Cumhur İttifakı meclis salonuna girmemişti.

DALGIÇ VE UGANTAŞ'IN OTO HIRSIZLIĞI DOSYASI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Eroğlu, Kadir Dalgıç ile Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Burcu Ugantaş'ın eşi ve belediyede birçok görevi bulunan Koray Ugantaş'ın oto hırsızlığından karakolluk olduğunu da dile getirdi. Kadir Dalgıç sosyal medya hesaplarından, videoyu izlemeden paylaştığını dile getirerek kamuoyundan özür diledi.

GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlattı. Dalgıç, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Dalgıç'ın işlemleri sürüyor.

