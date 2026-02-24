Haberler Yaşam Haberleri CHP’li meclis üyesi ve imar müdürü tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 00:09

CHP’li meclis üyesi ve imar müdürü tutuklandı

Edirne’de belediyeye yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görülen davada önemli kararlar çıktı. CHP’li belediye meclis üyesi ve Edirne Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı.

Ali Can ZERAY

Edirne Belediyesi İmar Müdürü Dinçer Asar ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı davada, Edirne Adliyesi'nde görevli katip E.K. ile jandarma uzmançavuş H.B. hakkında da tutuklama kararı verildi. Böylece toplam 8 sanığın yargılandığı davada 4 sanık tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler öğle saatlerinde Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek hâkim karşısına çıktı. Savcılık sorgularının ardından mahkeme, dosya kapsamındaki delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

İMAR DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında, imar işlemleri karşılığında rüşvet alındığı, ruhsat ve izin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Belediyedeki imar dosyaları ile bazı adli işlem süreçlerine ilişkin evrak ve dijital materyallerin incelemesi sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve dosyanın genişleyebileceğini belirtti.

Tutuklanan sanıklar Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Dava kent gündeminde geniş yankı uyandırdı.


* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz