CHP’li meclis üyesinden iğrenç paylaşım

CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın KOVID-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki gördü.

"Milyonlar tek duada birleşti" şeklinde bir paylaşım yapan Şencan, yasal ardından da yaptığı ikinci paylaşımla "Ülkenin dört bir yanında emekçilerin haklı direnişleri için güzel haberler geliyor" şeklinde bir paylaşım yapsa da tepkilerden kurtulamadı.

İşte Şencan'ın paylaşımına tepki gösteren vatandaşların yorumları:

Hakan Sever: Ne istiyorsanız Allah iki katını size nasip eylesin.

Faruk Alkan: Hadi trollerinizi anladık.Bir parti yöneticisinin bu şekilde tweet atması ahlaksızlıktan başka bir şey değil.

"Türk milleti zekidir." -M. Kemal Atatürk

%52 ile Cumhurbaşkanı olmuş bir Lidere bu şekilde tweet atman Türk milletinin zekasıyla alay etmendir. Atatürk'e hakarettir

Uğur Böceği: Dua dediğimiz abdestli namazlı yapılan eylemdir yani sizlik bir durum değil bizlik bir durum. Biz de reisimize şifa ve iyilik diliyoruz

Tahir Paksoy: Yakışıyor mu size? Hasta üzerinden böyle paylaşım bir de CHP Şahinbey ilçe meclisindesiniz. Çok ayıp, Allah fikir versin size.