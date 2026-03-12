CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Kavurmadan yarış atı çipi çıktı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan kavurmada tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi. Olay, bir vatandaşın tabağında yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipini fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Yapılan laboratuvar analizleri de kavurmada at eti bulunduğunu doğruladı.

KAVURMADAN YARIŞ ATI ÇİPİ ÇIKTI!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Şikâyet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

TER TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.