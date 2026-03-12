Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Kavurmadan yarış atı çipi çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:33

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Kavurmadan yarış atı çipi çıktı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandal akıllara durgunluk verdi. Vatandaşın sağlığının hiçe sayıldığının gözler önüne serildiği olay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü incelemesiyle ortaya çıktı. Analiz sonuçlarının ardından aşevinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Kavurmadan yarış atı çipi çıktı!
  • ABONE OL

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan kavurmada tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi. Olay, bir vatandaşın tabağında yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipini fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Yapılan laboratuvar analizleri de kavurmada at eti bulunduğunu doğruladı.

KAVURMADAN YARIŞ ATI ÇİPİ ÇIKTI!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Şikâyet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

TER TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Analiz sonuçlarının ardından aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi. Aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BAKANLIĞIN TAĞŞİŞ LİSTESİNDE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından söz konusu işletme "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Kavurmadan yarış atı çipi çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz