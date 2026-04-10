CHP’li Nadir Ataman çorbacıda kavgaya tutuştu! Verilen hizmeti beğenmedi, darp edilip atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman İstanbul'da gittiği çorbacıda sunulan hizmeti beğenmeyince şikayet etti, tartışma çıkardı.
İMAMOĞLU DETAYI...
Ataman, garsonlar ve çorbacının sahibi Ömer Kahriman tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Çorbacının İmamoğlu'nun müteahhitlerinden Halis Kahriman'ın ailesine ait olduğu belirlendi.
Yanında CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olan ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun zoruyla çekilen Ali Gökmen de vardı. Nadir Ataman, sunulan hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle garsonla tartışmaya başladı, tartışmaya çorbacının sahibi Ömer Kahriman da müdahale etti.
DARP EDİLDİ, ATILDI!
Nadir Ataman, garsona ve Kahriman'a 'Ben Belediye Başkan Yardımcısıyım' diyerek çıkıştı.