Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Nadir Ataman çorbacıda kavgaya tutuştu! Verilen hizmeti beğenmedi, darp edilip atıldı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:31 Son Güncelleme: 10.04.2026 09:41

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman İstanbul'da gittiği bir çorbacıda hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle tartışma çıkardı. Ataman yaka paşa dışarı çıkarıldı. Çorbacının Ekrem İmamoğlu'na yakın 'Kahriman' ailesine ait olduğu belirlendi.

  • ABONE OL

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman İstanbul'da gittiği çorbacıda sunulan hizmeti beğenmeyince şikayet etti, tartışma çıkardı.

İMAMOĞLU DETAYI...

Ataman, garsonlar ve çorbacının sahibi Ömer Kahriman tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Çorbacının İmamoğlu'nun müteahhitlerinden Halis Kahriman'ın ailesine ait olduğu belirlendi.

Yanında CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olan ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun zoruyla çekilen Ali Gökmen de vardı. Nadir Ataman, sunulan hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle garsonla tartışmaya başladı, tartışmaya çorbacının sahibi Ömer Kahriman da müdahale etti.

Nadir Ataman

DARP EDİLDİ, ATILDI!

Nadir Ataman, garsona ve Kahriman'a 'Ben Belediye Başkan Yardımcısıyım' diyerek çıkıştı.

Ali Gökmen

Gerginlik artınca, Gökmen'le birlikte dışarı çıkarılan Ataman güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından darp edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz