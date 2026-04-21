CHP’li Nilüfer Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında sanıklar hakim karşısında

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 214 sayfalık iddianame, Bursa 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, aralarında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanığın yargılanması istenmişti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" ile "İmar kirliliğine" yönelik iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar Turgay Erdem'in "örgüt lideri", eski İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol ile Proanaliz Yapı Denetim yetkilisi Tamer İşler'in ise "örgüt yöneticisi" olarak yargılandığı davada, toplam 21 sanığa, isnat edilen suçlamalar ile ilgili bilgi verilip ifadeleri alındıktan sonra dava yarına ertelendi.

TURGAY ERDEM'E BİN 217 YIL HAPİS TALEBİ

Nilüfer'de faaliyet gösteren inşaat firma yetkilileri ve müteahhitlerinden, usulsüz emsal artışı ve ruhsat karşılığı Milyonlarca Lira menfaat sağladığı belirtilen CHP'li Turgay Erdem için, alt sınırı Bin 217 yıl, üst sınırı ise 4 bin 134 yıl hapsinin talep edildiği öğrenildi.