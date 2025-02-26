CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı’ndan AK Partilli eski başkana hakaret: 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olan İsmail Erdem, 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Sancaktepe Belediye Meclisi toplantısında halihazırda Sancaktepe Belediye Başkanı olan Alper Yeğin'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

AK Parti İstanbul Milletvekili olan İsmail Erdem

ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA SUÇ DUYURUSU

Avukatı aracılığıyla 6 Şubat 2025 günü suç duyurusunda bulunan Erdem, Yeğin'in kendisine hakaret içerikli ifadeler kullandığını, konuşmasının ağır ithamlar içerdiğini iletti. Kendisi hakkında "Bir haydut gibi sağa sola saldırıyor. Milletvekiline haydut diyorum, sarhoştur. Sancaktepe'yi parsel parsel peşkeş çeken adamdır. Buraya gariban bir adam olarak geldi. Holding sahibi oldu. İnsan edep eder, zerrece insan olsa cuma günü camide milletin elini kirletiyor. Senin yaptığın pislikleri bütün herkes biliyor. İsmail Erdem tarzı adamlar malı ganimet zanneder. O'na bunun hesabını soracağım. Sen bu kente ihanet ettin, bütün kaynakları sattın" şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU "HAKARET VAR" DEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İsmail Erdem'in şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde dosyaya giren bilirkişi raporunda, Yeğin'in konuşmasının hakaret suçu teşkil ettiği kanaatine varıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede meclis toplantısının kayıtlarının incelendiği, konuşmanın tam metnine ulaşıldığı ve Yeğin'in ifadelerinin, kamuya açık bir ortamda sarf edildiği belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüpheli Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in belediye başkanlığı göreviyle ilgili bir durum söz konusu olmadığından, soruşturma iznine gerek olmadığını ifade etti. Hazırlanan iddianamede şüpheli başkan Yeğin'in "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.