CHP’li seyhan Belediyesi’nde işçilerin zam ve ödenmeyen alacak isyanı

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nin işçileri, 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranına ve 24 aya varan birikmiş alacakları ödenmemesine tepki göstererek belediye önünde eylem yaptı. Belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçiler ile Seyhan İmar AŞ işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 2026 yılı için idare tarafından yüzde 3'lük zam teklif edildi. İşçiler bu teklifi kabul etmeyerek belediyenin önünde toplanıp eylem yaparak taleplerini dile getirdi.

ARTIK BEKLEYECEK ZAMANINIZ KALMADI

Sendika adına konuşan Ersoy Kalik, "Bizler hem memleketimizin hem belediyemizin hem de kadrolu ve şirket işçisi arkadaşlarımızın durumunu gözeterek Toplu İş Sözleşmesi taslağımızı hazırladık. Üç yıllık enflasyon ve refah payı talebimizi ilettik. Ancak bize 2026 yılı için sadece yüzde 3 zam teklif edildi. Mart 2024'ten bu yana mesai ve sosyal haklar ödenmedi. Ocak 2025'ten bu yana tam maaşlarımız yatmıyor. 24 aydır biriken mesai ve sosyal hak alacakları ödenmedi. Şimdi de bu alacakların ödenmesi için bizden bir 24 ay daha beklememiz isteniyor. İşçimizin ne bekleyecek zamanı ne de sabrı kalmıştır" dedi.

700 İŞÇİ ÇIKARACAKLAR

Zam talebi halinde 700'den fazla kişinin işten çıkartılacağını savunan Kalik, "İşçimizin daha fazla bekleyecek ne zamanı, ne de sabrı kalmıştır. Onlarca arkadaşlarımız borçları yüzünden işi bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce arkadaşımız emekliliğini istedi. Yıllardır emek veren, alın teri döken işçi, hakkını istedi diye işten çıkarılacak. 24 aydır biriken, 150 ile 350 bin TL arasında işçinin alacakları 24 ayda değil, bir an önce ödenmelidir. Taleplerimizi bir kez daha tekrar ediyoruz; Alacağın taksiti olmaz, alacaklarımız derhal ödenmelidir" diye konuştu.