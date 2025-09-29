CHP’li Torbalı Belediyesi yolsuzluğu ortaya çıkaran itirafçının karavanlarını mühürledi

İzmir'de savcılığa başvuran işletmeci CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında rüşvet iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayette bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir'in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyona indirildiğini ayrıca, imar ve yapı kontrol müdürüne de beşer milyon lira rüşvet verildiğini öne sürmüştü. Soruşturma sürerken M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek itirafçı olmuş, Başkan Övünç Demir'in talimatıyla naylon fatura işleri için kendi adına şirket kurduğunu itiraf etmişti. SABAH'ta "Rüşvet karşılığı ceza indirimi" ve "Başkanın naylon faturalı saltanatı" başlıklı haberler büyük ses getirmişti. Başkan Demir ise çıkan bu haberlere rağmen sessizliğini korudu.

BAŞKAN DEMİR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan Övünç Demir ve memurlar hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Ayrıca şikayetçi işletmecinin avukatı Muzaffer Çevrim de soruşturmanın genişletilmesi için Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Çevrim savcılığa verdiği dilekçesinde, "Rüşvet ve kara para aklama iddiaları bağlamında yeni delillerin toplanması ve soruşturmanın genişletilmesi zarureti doğmuştur. Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle ilgili olarak da ciddi usulsüzlükler var. Halihazırda 50 birim ruhsatlı, 200-250 birim ise ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren santraller var. İmar ve ruhsat müdürlüğünde çalışan ve birçok tutanakta imzaları olan N.F. ve Y. İsimli memurların da şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz" denildi.

RUHSAT TARİHİ İLE İMAR MÜDÜRÜNÜN ARAÇ SATIN ALDIĞI TARİH UYUŞUYOR

Çevrim'in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Torbalı Ayrancılar'daki konut inşaatına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu projeye dair konut ruhsat tarihlerinin, Torbalı Belediyesi İmar Müdürü Çiçek Gültekin Elbir'in Peugeot 5008 marka aracı satın aldığı tarihlerle birebir örtüştüğü görülmektedir. Bu durum, imar ruhsatı verilmesi sürecinde rüşvet veya usulsüz menfaat temini ihtimalini kuvvetle gündeme getiriyor. Çiçek Gültekin Erbil'in araç alımına ilişkin ödeme kaynaklarının incelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü tarafından Torbalı Belediyesine verilen tüm ruhsatların ve usulsüzlüklerin incelenmesi ve ortaya çıkarılması adına tarafsız uzman bilirkişi atanmasını ivedilikle talep ediyoruz."