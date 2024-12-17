CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde skandal havuz kararı

Geçtiğimiz 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen ve Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Belediye bünyesinde bulunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki yüzme havuzunu daha önce ayrı ayrı günlerde kullanan kadın ve erkeklerin artık havuzları birlikte kullanacağına dair karar alındı. Ocak ayı itibariyle başlaması planlanan uygulama tepki çekti. 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Üsküdar Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçmiş Sinem Dedetaş da belediye başkanı olmuştu. Şimdiye kadar tartışmalı birçok karara imza atan CHP'li Dedetaş'ın son uygulaması ise tepkiye neden oldu.

3 GÜN KADINLA 3 GÜN ERKEKLER KULLANIYORDU

Üsküdar Belediyesi bünyesinde bulunan Ferah Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde bulunan yüzme havuzu kadınlar ve erkekler tarafından ayrı ayrı günlerde kullanılıyordu. Merkezi Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri kadınlar kullanırken Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri ise erkekler kullanıyordu. Yeni uygulamaya göre ocak ayı itibariyle bu uygulamaya son verilecek.

BİR GÜN AYRI DİĞER GÜNLER KADIN ERKEK KARIŞIK OLACAK

Yeni uygulamaya göre, haftanın sadece bir günü kadın ve erkekler gençlik ve spor merkezini ayrı ayrı günlerde kullanabilecek. Diğer günler ise kadınlar ile erkekler merkezi karma olarak birlikte kullanacak. Tepkilere neden olan uygulamanın ocak ayı itibariyle başlayacağı belirtildi.

"NEDEN RAHAT RAHAT YÜZEBİLME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALIYORSUNUZ?"

Eşiyle birlikte merkezden hizmet alan bir vatandaş, bu değişikliği sosyal medyadan şu sözlerle eleştirdi: "Eşimle ben, yüzmek için haftada üç gün havuz hizmeti aldığımız Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde uygulama, kadın saatleri ve erkek saatleri olarak ayrıydı. Fakat merkezden, Ocak ayında sonra sadece bir gün kadın erkek ayrı olacağı, diğer günler kadın erkek karışık kullanım olacağı bilgisini aldık. Hayret ediyor ve nedenini anlamaya çalışıyorum. Neden böyle bir uygulamaya döndünüz? Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?"

BİLAL ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da Üsküdar Belediyesi'nin uygulamasına, katıldığı bir televizyon programında tepki gösterdi. Erdoğan, helalleşme üzerinden yapılanı eleştirerek, "Tabii ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur. Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp 'Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık' demesi lazım, o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak. Üsküdar Belediyesi daha önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği havuzu sadece bir gün ayrı girilebilir şeklinde politikasını değiştirmiş. Daha helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu görme açısından çok iyi bir örnek" diye konuştu.

BİR TEPKİ DE BÖHÜRLER'DEN

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Üsküdar Belediyesi'nin skandal uygulamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Böhürler, "Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar. Karma havuzlar zaten her yerde var. Farklı inanç ve fikirlere saygı yok. Kadınları otoriteryen biçimde kendi ideolojilerine mecbur bırakma hevesleri hiç bitmiyor." ifadelerini kullandı.