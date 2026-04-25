Haberler Yaşam Haberleri CHP’liler arasında görevden alma arbedesi! İl başkanlığına girmek isteyen gençler ‘yönetim istifa’ sloganları attı
Giriş Tarihi: 25.04.2026 17:26

CHP’liler arasında görevden alma arbedesi! İl başkanlığına girmek isteyen gençler ‘yönetim istifa’ sloganları attı

Konya’da CHP il yönetimi tarafından ilçe gençlik kolları başkanlarının görevden alınması gençler tarafından protesto edildi. İl binasına giderek tepkilerini ortaya koymak isteyen gençler ve partililer arasında arbede yaşandı. Gençler ‘Yönetim istifa’ sloganları atarak yönetimi yuhaladı. Gençler parti binası önüne mezar taşı bıraktı.

TOLGA YANIK
CHP’liler arasında görevden alma arbedesi! İl başkanlığına girmek isteyen gençler ‘yönetim istifa’ sloganları attı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, geçtiğimiz günlerde ilçe gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarını görevden aldı. Yaşanan görevden almaları protesto etmek amacıyla il başkanlığının olduğu binaya giden gençler ile buna izin vermek istemeyen partililer arasında arbede yaşandı. İtiş kakışın yaşandığı anlarda taraflar birbirine sert tepki gösterirken, yumrukların sıkıldığı ve tansiyonun yükseldiği anlar kameralara yansıdı. Gençler 'Yönetim istifa' sloganları atarak il yönetimini yuhaladı.

İl Başkanlığı önünde açıklama yapan gençler, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alınmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, alınan kararların demokratik süreçlerden uzak olduğu örgüt iradesine yönelik tasfiye girişimi olduğu kaydedildi. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş'e yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, atamaların şeffaf olmadığı kaydedildi.

CHP’liler arasında görevden alma arbedesi! İl başkanlığına girmek isteyen gençler ‘yönetim istifa’ sloganları attı
