CHP’lilerin açtığı davalar nedeniyle inşaatı üç kez durmuştu... İzmir’in ilk Millet Bahçesi Bergama’da açılıyor

İzmir'in ilk Millet Bahçesi Bergama'da açılıyor. 2022 yılında yapımına başlanan, açılan davalar ve iptal kararları nedeniyle inşaatı üç kez durdurulan Millet Bahçesi, 16 Ocak Cuma günü kapılarını açacak.

ESKİ ŞEHİR STADININ ARAZİSİNE İNŞA EDİLDİ

Bergama Eski Şehir Stadının bulunduğu yerde 57 dönüm arazi üzerine yapılan Millet Bahçesi için 200 milyon TL'nin üzerinde para harcandı.

CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

TOKİ tarafından yürütülen Millet Bahçesi ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. Projenin açılı Cuma günü saat 14.00'da AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın katılımıyla yapılacak.

AÇILIŞA TOKİ BAŞKANI DA KATILACAK

Törene TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri de katılacak. TOKİ tarafından inşa edilen Millet Bahçesi, açılış sonrası Bergama Belediyesi'ne devredilecek. Millet bahçesinin etrafındaki dükkanlar Bergama Belediyesi tarafından kiraya verilecek.

CHP'LİLERİN AÇTIĞI DAVALAR NEDENİYLE İNŞAATI 3 KEZ DURDU

AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu döneminde temeli atılan Bergama Millet Bahçesinin inşaatı, CHP'lilerin açtığı davalar nedeniyle 3 kez durdu. Durum böyle olunca Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamlanıp hizmete açılması planlanan millet bahçesi bir türlü hizmete sokulamadı. Millet bahçesinin ilk ihalesi açılan davalar nedeniyle iptal edilmek zorunda kalındı. Eğer ilk ihale iptal edilmemiş olsaydı bugün millet bahçesi çoktan hizmete açılmış olacaktı.

57 DÖNÜM ALAN ÜZERİNE KURULDU

Toplam 57 dönümlük alan üzerine kurulan Bergama Millet Bahçesinin yüzde 85'i yeşil alan olarak düzenlendi. Millet bahçesi içinde ayrıca 300 araçlık yer altı otoparkı inşa edildi. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları, adrenalin parkı, doğal gölet, çocuk oyun alanları, kütüphane gibi eğitim alanları bulunan millet bahçesinde ayrıca Bergamalı ünlü hekim Galenos için tıbbi bitkilerin sergileneceği bahçe dizayn edildi.