CHP’nin eleştirilere tahammülü yok: Partisini eleştirdi disipline sevk edildi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim sürecinin devam ettiği CHP'de büyük bir skandal patlak vermiş, CHP'li Bilecik Belediyesinde uygulanan mobbing ile Belediye personellerinin partiye zorla üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Faik Akarkarasu, belediye işçilerinin partiye üye yapılmasını doğru bulmadığını belirtmişti. Bilecik'te bir dönem CHP'den Belediye Başkan adayı olan Faik Akarkarasu, "Belediye işçisi, kimsenin siyasi ikbalinin zincirli kölesi değildir. CHP'de yapılacak ön seçime, işçiyi otobüslerle KAYI A.Ş şirket merkezine getirip, genel merkezden gönderilen üye formları ile zorla üye yapmak, faşistliktir" demişti.

"TAŞRA ECZACISI" PAYLAŞIMI YAPTI

Faik Akarkarasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına karşı yapmış olduğu açıklama içeriğinde tüm avukatlık mesleğini de kast ederek "taşra avukatlığı" cümlesini kullanmasından sonra eleştirilerde bulundu. Avukat Akarkarasu, "Özgür Özel'in benim de avukat olmam sebebiyle mesleğime yapmış olduğu saldırıya karşı ben de kendisine aynı üslupla "taşra eczacısı, reçetelerin yanlış," şeklinde bir paylaşım yaptı. Faik Akarkarasu, paylaşımlarının ardından İl Disiplin kuruluna sevk edildi.