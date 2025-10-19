CHP’nin fondaş medyasında gerilim tırmandı! Özgür Özel hakkında şok iddia: Benim kovulmamı o istedi!

"BU ADAMI NİYE EKRANA ÇIKARIP KONUŞTURUYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat benim mensup olduğum televizyona çıkıp 'Bu adamı niye ekrana çıkarıp konuşturuyorsunuz' diye racon kesiyor. Benim gazetem de Özgür Özel'le röportaj yapıyor, 'Sen niye bizim yazarımız hakkında kovdun' diye soru bile sorulmuyor.