CHP’nin şehitlere saygısızlığı görmezden gelindi

Türkiye, geçtiğimiz 11 Kasım'da Gürcistan'dan düşen ve 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ağlarken, Konya'da bir grup CHP'li şehitlerimizin naaşları vatan toprağına verildiği gün alkollü bir ortamda doğum günü partisi düzenledi. Bu anlara ilişkin fotoğrafları da 'Daha güzel yarınlara' mesajıyla sosyal medya hesaplarında paylaşan CHP'liler tepkiler üzerine kısa süre içerisinde fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

SAYGISIZ PAYLAŞIMI CEZASIZ KALDI

Fotoğraflarda CHP Meram ilçe Başkanı H.E. ilçe yönetiminden G.K., ve G.Ö., Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı H.Ö. ile bazı partililerin olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İl Disiplin Kurulu toplandı. Disipline sevk edilen partililerden yalnızca Meram İlçe Başkanı H.E'nin kınama cezası aldığı ileri sürülürken, diğer partililere herhangi bir ceza verilmediği iddia edildi. Alınan bu karar nedeniyle bazı partililerinin rahatsızlık duyduğu öğrenildi.