Christopher Nolan Filmleri - IMDB Puanları İle Christopher Nolan’ın En İyi Filmleri

Christopher Nolan 1970 yılında Londra'da dünyaya geldi. 1998-2004 yılları arası çıkış yaptı ve güzel bir ivme kazandı. Pek çok başarılı filme imza attı ve tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Hayranları ve sevenleri tarafından 'beyin yakan filmler' yaptığı için her zaman çok sevilmiş ve takip edilmiştir. Christopher Nolan ve filmleri ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; Christopher Nolan filmleri, Christopher Nolan' ın en iyi filmleri, en çok izlenen Christopher Nolan filmleri nelerdir?

IMDB Puanları İle Christopher Nolan'ın En İyi Filmleri

Tenet: ( IMDB Puanı: 7.3) Film, tek bir kelime olan 'Tenet' kelimesi ile 3. Dünya Savaşı'ndan belki de daha büyük bir kaosu önlemeye çalışan bir ajanı konu alıyor. Ajan yavaş yavaş kendi 'zaman' kavramını şekillendiriyor. Zaman yolculuğundan farklı olarak zamanı evirme ve ileriden geriye akıtma gibi bir yetenekle yine zamana karşı verilen bir mücadeleyi ele alıyor. Filmin kadrosu da oldukça zengin; Robert Pattinson, John David Washington, Michael Caine…

Interstellar (Yıldızlararası): (IMDB Puanı: 8.6) Film yakın bir gelecekte geçiyor. Yeryüzünde yaşam, artan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikeye girmiştir ve insan ırkı yok oma tehlikesi ile yüz yüze gelmiştir. Bu sırada yeni keşfedilen bir solucan deliği tüm insanlık için umut olur. Bu delikten geçerek daha önce keşfedilmemiş yerlere ulaşmak ve yeni yaşam alanları araştırmak bir grup kaşif astronota kalır. Oyuncu kadrosu herkes tarafından çok beğenilmiştir; Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain…

Prestij: (IMDB Puanı: 8.5) Film iki sahne sihirbazının giderek şiddetlenen savaşını ve birbirlerinin mesleki sırlarını ortaya çıkarmak için girdikleri rekabeti konu alıyor. Film Londra'da geçiyor. Film 1900'lü yılların başında geçtiği için bir dönem filmi olarak da nitelendirilebilir. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde; Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine…

Inception (Başlangıç): (IMDB Puanı: 8.8) Film çok yetenekli bir hırsızın rüyalardan en derin sırları çalmasını konu alıyor. Fakat hırsızın hayatı mahvolmuş ve dünya çapında aranan bir kaçak olarak hayatına devam etmektedir. Son bir iş yaparak hayatını geri kazanabileceğini öğrenince bu maceraya atılmaya karar verir. Oyuncu kadrosu; Marion Cotillard, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio…

Bu filmlerin dışında elbette başarılı pek çok filmi mevcut, bu filmleri de şu şekilde sıralayabiliriz;