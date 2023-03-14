Chrome Kısayolları - Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Hayatımızın neredeyse her alanında internet vardır. Uzun yıllardır kullanılan internet için kurulu birçok tarayıcı vardır. Bunlardan dünya çapında en çok kullanılan tarayıcı Google Chrome'dur. Kullanırken işimizi kolaylaştırmak için tasarlanan kısayollar vardır. Chrome kısayolları, bilinen yirmi altı tanedir. Chrome Klavye kısayol tuşları, ctrl kullanılarak olanlar çoğunluktadır. Google Chrome sık kullanılan kısayollar ise home, end, space, F1, F6, Ctrl+N, Ctrl+T en bilinen kısayollardır.

Chrome Kısayolları

Google Chrome, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir web tarayıcısıdır. Google, Chrome'un kaynak kodlarının büyük kısmını Chromium adlı açık kaynak projesi kapsamında paylaşır. Google Chrome her geçen daha da fazla kullanılır oluyor. Chrome'un yüzlerce özelliğinin içinde bir de birbirinden kullanışlı kısayolları geliyor. Klavyenize bağlı olarak bazı kısayollar için Arama tuşuna veya Başlatıcı tuşuna basabilirsiniz. İki tuş da aynı şekilde çalışır. Bazı görevleri daha hızlı tamamlamak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Uluslararası klavye kullanıyorsanız cihazınızdaki klavye kısayollarını bulmak için Ayarlar ardından Cihaz ardından Klavye ardından Klavye kısayollarını göster'e gidin.

Chrome kısayollarına örnek olarak: Pencereler arasında hızlı geçiş yapmak için, Alt tuşunu basılı tutarken açmak istediğiniz pencereye gelinceye kadar Sekme tuşuna basın, daha sonra tuşları bırakın. Ayrıca Alt tuşunu basılı tutarken Sekme tuşuna dokunup sol veya sağ ok tuşunu, fareyi kullanarak ya da dokunarak pencere seçebilirsiniz.

Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Google Chrome kısayol tuşları şu şekildedir: