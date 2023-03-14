Haberler Yaşam Haberleri Chrome Kısayolları - Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?
Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:59 Son Güncelleme: 14.3.2023 09:59

Chrome Kısayolları - Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Günümüzde internet kullanımı oldukça yaygındır. En çok kullanılan internet tarayıcılarından biri de Google Chrome tarayıcısıdır. Google Chrome özelliklerinin içinde Google Chrome kısayolları bulunur. Bu Chrome kısayolları, dediğimizde bu tarayıcıyı daha rahat kullanmak için kısayolları olduğunu öğreniriz. Google Chrome Klavye kısayol tuşları, yirmi altı tanedir. Google Chrome sık kullanılan kısayollar ise home, end, space, Ctrl+N, Ctrl+T en bilinenleridir.

Chrome Kısayolları - Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Hayatımızın neredeyse her alanında internet vardır. Uzun yıllardır kullanılan internet için kurulu birçok tarayıcı vardır. Bunlardan dünya çapında en çok kullanılan tarayıcı Google Chrome'dur. Kullanırken işimizi kolaylaştırmak için tasarlanan kısayollar vardır. Chrome kısayolları, bilinen yirmi altı tanedir. Chrome Klavye kısayol tuşları, ctrl kullanılarak olanlar çoğunluktadır. Google Chrome sık kullanılan kısayollar ise home, end, space, F1, F6, Ctrl+N, Ctrl+T en bilinen kısayollardır.

Chrome Kısayolları

Google Chrome, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir web tarayıcısıdır. Google, Chrome'un kaynak kodlarının büyük kısmını Chromium adlı açık kaynak projesi kapsamında paylaşır. Google Chrome her geçen daha da fazla kullanılır oluyor. Chrome'un yüzlerce özelliğinin içinde bir de birbirinden kullanışlı kısayolları geliyor. Klavyenize bağlı olarak bazı kısayollar için Arama tuşuna veya Başlatıcı tuşuna basabilirsiniz. İki tuş da aynı şekilde çalışır. Bazı görevleri daha hızlı tamamlamak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Uluslararası klavye kullanıyorsanız cihazınızdaki klavye kısayollarını bulmak için Ayarlar ardından Cihaz ardından Klavye ardından Klavye kısayollarını göster'e gidin.

Chrome kısayollarına örnek olarak: Pencereler arasında hızlı geçiş yapmak için, Alt tuşunu basılı tutarken açmak istediğiniz pencereye gelinceye kadar Sekme tuşuna basın, daha sonra tuşları bırakın. Ayrıca Alt tuşunu basılı tutarken Sekme tuşuna dokunup sol veya sağ ok tuşunu, fareyi kullanarak ya da dokunarak pencere seçebilirsiniz.

Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Google Chrome kısayol tuşları şu şekildedir:

  • Ctrl+N: Yeni pencere açar.
  • Ctrl+T: Yeni sekme açar.
  • Ctrl+Shift+N: Gizli modda yeni pencere açar.
  • Ctrl+O: Google Chrome'da yeni dosya açar.
  • Shifte Basarak Linke Tıklamak: Linki yeni pencerede açar.
  • Ctrl+Shift+T: Son kapadığınız sekmeyi açar.
  • Ctrl+1 – Ctrl+2: Sekmeler arası geçişi sağlar. Kaçıncı sekmeye gitmek istiyorsanız o sayıyı tuşlayınız.
  • Ctrl+9: Son kullandığınız sekmeyi açar.
  • Ctrl+Tab: Bir sonraki sekmeye gider.
  • Alt+F4: Açılı olan pencereyi kapatır.
  • CTRL+W: Açılı olan sekmeyi kapatır.
  • Alt+Home: Ana sayfanızı açar.
  • Alt + F: Özelleştirme panelini açar.
  • CTRL+Shift+B: Bookmarkları kapatır.
  • Ctrl+H: Geçmişi açar.
  • Ctrl+J: İndirilenleri açar.
  • Shift+Esc: Görev Yöneticisini açar.
  • F6: Adres çubuğunu aktif hale getirir.
  • CTRL+Shift+J: Geliştirici Araçlarını açar.
  • Ctrl+Shift+Delete: Tarama verilerini temizleme ekranını açar.
  • F1: Yardım bölümünü yeni sekmede açar.
  • CTRL ve + CTRL – : Sayfayı yakınlaştırır ve uzaklaştırır.
  • CTRL+0: Sayfa zoom'unu %100 yapar.
  • Space: Ekranı aşağı kaydırır.
  • Home: Sayfanın en başına götürür.
  • End: Sayfanın en sonuna götürür.

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Chrome Kısayolları - Google Chrome Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?
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