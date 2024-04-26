Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - Çiçek Sepeti Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanılır?

Birçok kişinin kullandığı Çiçek Sepeti, hediye alma ve gönderme sitesidir. Binlerce hediye ve çiçek seçeneklerini içinde bulunduran kapsamlı bir site olan Çiçek Sepeti internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün değiştirme, adres değişikliği veya başka talepler doğrultusunda iletişim kurabileceğiniz bir ekibe sahiptir. Her geçen gün gelişen sistemi sayesinde müşteri memnuniyetini sağlayarak çalışmalarına devam etmektedirler.

Site üzerinden yapılan işlemlerde seçilen hediyeyi değiştirme, ek hediye ekleme veya seçilen hediyeye not ekleme gibi seçenekler sunan Çiçek Sepeti yaşanabilecek herhangi bir aksaklıkta ulaşabileceğiniz bir hediye firmasıdır.

Doğum günü, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi pek çok önemli günde hediye arayışı içinde olanlar için internet ortamında güvenli alışveriş imkanı sunan Çiçek Sepeti ürün yelpazesi çok geniş bir firma haline gelmiştir. Seçilen hediye ürünler belirtilen adrese güvenli ve en kısa şekilde gönderilmektedir.

Aynı gün teslimatlar da gerçekleştiren Çiçek Sepeti soracağınız sorulara geniş bir çağrı merkezi ağı ile hizmet vermektedir. Geniş çalışma kadrosuyla sanal ortamda veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.

Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri telefon numarası

Çiçek Sepeti'nin müşteri hizmetleri telefon numarası olmasının yanı sıra mail adresi de bulunmaktadır. Gönderiniz ile ilgili firmayla iletişime geçebilir siparişinizde değişiklik, istek, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri telefon numarası



0850 222 00 79

0212 391 00 10

Çiçek Sepeti mail adresi

cicekbilgi@ciceksepeti.com