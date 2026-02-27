Çiçek yüklü TIR’da milyonluk zehir çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmek üzere olan çiçek yüklü bir TIR'da büyük miktarda kokain ve altın ele geçirildi. Bulgaristan'dan çıkış yapan araç, belgeler ve elektronik tartım sonrası X-ray ve köpek desteğiyle detaylı aramaya alındı. Kabinde beyaz toz içeren paketlerin kokain olduğu belirlendi. Toplam yaklaşık 11 kilo kokain ve 1 milyon euro değerinde olduğu açıklandı. Sürücü üzerinde ayrıca yaklaşık 5 kilo altın külçesi bulundu. Yaklaşık 1,4 milyon euro değerindeki kaçak ürünlere el konuldu. Soruşturma Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde sürdürülüyor ve iki kişi daha gözaltına alındı. İHA



20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 22 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde 200,64 gram esrar, 131,08 gram sentetik uyuşturucu ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.