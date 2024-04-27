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Giriş Tarihi: 27.4.2024 12:08 Son Güncelleme: 27.4.2024 12:33

Çiçekdağı’ndaki kazada talihsiz çift hayatını kaybetti

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen kazada talihsiz çift hayatını kaybetti.

ZAHİDE VURAL
Çiçekdağı’ndaki kazada talihsiz çift hayatını kaybetti

Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı İlçesi'nde Bekir Önal yönetimindeki araç Çiçekdağı-Yerköy karayoluna çıkmak istediği sırada hızla seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Kazada Bekir Önal ve Melek Önal çiftinin bulunduğu araçta büyük hasar meydana gelirken talihsiz çift yola savruldu. Kaza nedeniyle hayatını kaybeden Bekir Önal ve Melek Önal çiftinin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Önal çiftinin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Çubuktarla köy mezarlığına defnedilecek.

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Çiçekdağı’ndaki kazada talihsiz çift hayatını kaybetti
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