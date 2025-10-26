’Çiçek’le vurgun yapan kiracılar yakalandı

Adana'da, Dünya Kadınlar Günü'nde ev sahibine çiçek gönderip teslimat makbuzu bahanesiyle 95 bin dolarlık senet imzalatarak dolandıran çift yakalandı. Halil B. ve sevgilisi Nuray F., 8 Mart 2022'de ev sahibi Şükran Candan'a (58) çiçek yolladı. İkilinin arkadaşı Zeynel Abidin T. de kurye kılığında Candan'a 'çiçek teslim makbuzu' diyerek 95 bin dolarlık senet imzalattı. Çiçeği oğlunun gönderdiğini zannedip makbuzu imzalayan Candan, e-Devlet'te biri yazlık 5 ev, otomobil ve motosikletine haciz konulduğunu öğrenerek şikâyetçi oldu. Halil B.'nin, bir hemşireye de kredi çektirip otomobil aldırdığı, okuma-yazma bilmeyen birine boş senet imzalatıp mal varlığını üzerine geçirdiği belirlendi. 7 kişiyi, 8 milyon 820 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin evinde 21 tapu ve 1 milyon 620 bin liralık senet bulundu.