Çiftçilere mazot, gübre ve prim desteği için kritik dönem! Tarım sayımında sona gelindi

ÇİFTÇİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Çiftçileri doğrudan ilgilenden Genel Tarım Sayımı'na göre ortaya çıkacak veriler, önümüzdeki yıllarda desteklerden kredilere, mazottan gübreye kadar pek çok kararın temelini oluşturacak.

Sayım sayesinde kimin ne kadar araziyi işlediği, ne ürettiği netleşecek. Bu da mazot, gübre, prim ve hayvancılık desteklerinin dağıtımını etkileyecek.

SONUÇLAR İKİNCİ YARIDA AÇIKLANACAK



Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında mart-nisan döneminde, tamsayım sonucu elde edilecek kapsamlı tarımsal işletme listesi kullanılarak örneklem araştırmaları yapılacak.



Bu araştırmalar şu konuları kapsayacak:

- İş gücü

- Toprak yönetimi

- Hayvan barınakları ve gübre yönetimi

- Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı



Genel tarım sayımının temel sonuçlarının 2025 yılının ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.