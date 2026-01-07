Haberler Yaşam Haberleri Çiftçilere mazot, gübre ve prim desteği için kritik dönem! Tarım sayımında sona gelindi
Çiftçilere mazot, gübre ve prim desteği için kritik dönem! Tarım sayımında sona gelindi

Çiftçilere yapılacak mazot, gübre ve prim desteği başta olmak üzere birçok konuda önemli olan cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tarım sayımında sona gelindi. Türkiye genelinde devam eden genel tarım sayımında 3,7 milyon anket gerçekleştirildi. 20 milyondan fazla parsele ilişkin veri derlenen çalışmanın sonuçları yılın ikinci yarısında açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Cumhuriyet tarihinin 8'inci ve en kapsamlı genel tarım sayımı çalışması yüzde 90'a yaklaştı.



AA muhabirinin TÜİK'ten edindiği bilgiye göre, sayım kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon anket tamamlanırken, 20 milyondan fazla parsele ilişkin veri toplandı.



ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE VERİ TOPLAMA

Tarım sayımında üç farklı yöntem kullanılıyor:

- Tarımsal işletmeler randevu usulüyle sayım bürolarına davet ediliyor ve yüz yüze görüşmelerle veri derleniyor
- İsteyen işletmeler e-Devlet kimlik doğrulama yoluyla anketlerini internet üzerinden doldurabiliyor
- Uygun durumlarda tarımsal işletmelere telefonla anket uygulanıyor.

KAYIT DIŞI PARSELLER İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Geçen yıl ekim ayında, ilk aşamada kayıt altına alınamayan potansiyel tarım parsellerinin tespiti için yeni bir çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin koordinatörlüğünde köy ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen parsel ve çiftçi bilgileri dijital ortama aktarıldı. Aralık 2025 ortasından itibaren tespit edilen işletmelere anket uygulanmaya başlandı.



ALAN UYGULAMASI 30 OCAK'A UZATILDI

TÜİK genelgesiyle genel tarım sayımının alan uygulaması 30 Ocak'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar sayım büroları açık kalacak ve veri derleme çalışmaları sürecek.

Bakanlık tarafından henüz kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin taranmasına yönelik çalışmalar da ocak ayı boyunca devam edecek.

ÇİFTÇİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Çiftçileri doğrudan ilgilenden Genel Tarım Sayımı'na göre ortaya çıkacak veriler, önümüzdeki yıllarda desteklerden kredilere, mazottan gübreye kadar pek çok kararın temelini oluşturacak.

Sayım sayesinde kimin ne kadar araziyi işlediği, ne ürettiği netleşecek. Bu da mazot, gübre, prim ve hayvancılık desteklerinin dağıtımını etkileyecek.

SONUÇLAR İKİNCİ YARIDA AÇIKLANACAK

Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında mart-nisan döneminde, tamsayım sonucu elde edilecek kapsamlı tarımsal işletme listesi kullanılarak örneklem araştırmaları yapılacak.

Bu araştırmalar şu konuları kapsayacak:
- İş gücü
- Toprak yönetimi
- Hayvan barınakları ve gübre yönetimi
- Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı

Genel tarım sayımının temel sonuçlarının 2025 yılının ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Çiftçilere mazot, gübre ve prim desteği için kritik dönem! Tarım sayımında sona gelindi
