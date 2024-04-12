Çiftçilerin yüzü gülecek, verim artışı yüzde 100 olacak

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayata geçirilmekte olan Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projeler kapsamında çalışmaların devam ettiği açıklandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşa ettiğimiz depolama tesisleri ile çiftçilerimize sulama suyu sağlarken çiftçilerimizin bu suya rahatça ulaşmasını sağlayacak modern ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Toplamda 90 farklı mahalledeki 902 bin 560 dekar arazinin faydalanacağı bu projeler kapsamında; tarla içi kapalı drenaj çalışmaları, açık drenaj kanalları ve diğer su yollarının temizlenmesi ve derinleştirilmesi, kavşut, menfez yapılarının yapılması, arazide kaba tesviye yapılması, lateral ve kollektor borularda yıkama (temizlik) ve onarım işlerinde vatandaşlardan hiçbir ücret alınmayacağı kaydedildi.

Projeler kapsamında öncelikli olarak 60 bin metre drenaj kanalı temizliği yapıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Çalışmaların tamamlanmasıyla; ekilemeyen arazilerinin ekilebilir duruma getirilerek ekonomiye kazandırılmasını, düşük verim alınarak üretim yapılan yerlerde ise yüzde 25'den yüzde 100'e kadar verim artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda aynı anda farklı noktalarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toprağının kıymetini bilen, emeği ve alın teriyle milli ekonomimize güç veren çiftçilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.