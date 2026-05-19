Çifte cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı

Giriş Tarihi: 19.05.2026

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 10 yıl önce av tüfeğiyle öldürülen yaşlı çiftin cinayeti, 10 yıl sonra çözüldü. Türkiye'nin gündemine ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programıyla taşınan olayda, cinayetin aile içi husumet nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. 6 Ocak 2016'da İ.T. (74) ile eşi F.T.'nin (79) öldürüldüğü olayın dosyası, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi talimatıyla yeniden açıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektifleri tarafından derinleştirilen soruşturmada, Ö.T. ile annesi N.T., cinayeti aile içi husumet nedeniyle işlediklerini itiraf etti. Zanlılardan Ö.T. tutuklanırken, annesi ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

