Çifte cinayet sanığına 53 yıl 14 ay hapis cezası

Bolu'da tartıştığı eşi Meltem Zengin (35) ile kayınpederi Turgut D.'yi (63) öldüren, kayınvalidesi Emine D.'yi (68) yaralama suçundan Kütahya Cezaevinde tutuklu bulunan Serkan Z. Son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında öldürdüğü eşini suçlayan Serkan Z., "Suçlamayı kabul etmiyordum. Kesinlikle tasarlayarak bu suçu işlemedim. Eşim, bu olaydan 3 gün önce sevgilisiyle birlikte benim evimde kahvaltı yapan birisi. Bana kadınlık yapmadı. Başkasına kadınlık yaptı. Bana iftira atıyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. Yaptığımdan pişmanım ama bunun öbür tarafı da var. Beni bu suçu kasten yaptığımı söyleyerek yalan söylüyorlar. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Serkan Z., mahkeme tarafından Turgut D.'yi öldürmekten 25 yıl, kayınvalidesi Emine R.'yi yaralamaktan 10 yıl eşi Meltem Z.'yi öldürmekten 18 yıl 14 ay olmak üzere toplam 53 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.